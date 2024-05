Playoff serie B Palermo-Sampdoria: lunghe attese anche sul sito Vivaticket (FOTO)

Dalle 13 di oggi è iniziata la vendita libera dei biglietti per assistere alla gara tra Palermo e Sampdoria in programma venerdì alle ore 20.30. Sin dall’apertura lunghe code presso le rivendite fisiche, ma non solo. Anche il sito Vivaticket per la vendita online presenta lunghe code di attesa.

I tifosi rosanero vogliono esserci per quello che sarà il primo (si spera, ndr) di una serie di incontri che la squadra di Mignani affronterà per rincorrere la serie A.

