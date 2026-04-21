Palermo, il gesto del Real Rocchenere: «Emozioni indimenticabili al Barbera»

PALERMO – Un legame che va oltre la categoria e il campo. Il Real Rocchenere, squadra della provincia di Messina con gli stessi colori rosanero, ha voluto ringraziare pubblicamente il Palermo per l’ospitalità ricevuta in occasione della sfida contro il Cesena.

Attraverso un post sui social, il club ha raccontato una giornata «da ricordare», vissuta allo stadio Renzo Barbera insieme a società, staff e giocatori della prima squadra, freschi vincitori del campionato di Prima Categoria.





«Siamo stati ospiti del Palermo F.C. per la gara contro il Cesena – si legge – un’occasione per rinsaldare ulteriormente il nostro legame con il mondo rosanero». Un’esperienza arricchita anche dalla visita al museo e da uno scambio simbolico di maglie: il Rocchenere ha ricevuto una casacca numero 59, mentre ha donato al Palermo la propria numero 32, omaggio all’anno di fondazione del club.

Momento speciale anche quello vissuto sul terreno di gioco, con la squadra accolta dall’applauso del pubblico del Barbera prima di assistere dalla tribuna alla vittoria rosanero per 2-0.

«Emozioni che resteranno indelebili nei nostri cuori. Grazie Palermo F.C.» – la chiusura del messaggio, a testimonianza di un rapporto autentico tra realtà diverse ma unite dagli stessi colori.