Tuttosport: “Giampaolo resta alla Cremonese? Trimboli-Palermo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Cremonese volta pagina dopo la retrocessione in Serie B. Il club grigiorosso ha deciso di interrompere il rapporto con il direttore sportivo Simone Giacchetta, protagonista di un quinquennio ricco di soddisfazioni ma concluso con il ritorno tra i cadetti.

Come riportato da Tuttosport, Giacchetta lascia Cremona dopo cinque stagioni nelle quali ha contribuito a riportare la squadra in Serie A per due volte, oltre ad aver centrato una storica semifinale di Coppa Italia nella stagione 2022-23. Un percorso importante che, tuttavia, non è bastato a evitare il cambio di rotta deciso dalla proprietà.





Secondo Tuttosport, il favorito per raccogliere l’eredità di Giacchetta è Guido Angelozzi, dirigente di grande esperienza che avrebbe il compito di costruire una squadra immediatamente competitiva per tentare il ritorno in Serie A.

Resta invece da sciogliere il nodo relativo alla panchina. Nonostante le valutazioni in corso, la permanenza di Marco Giampaolo non è affatto da escludere e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti in tal senso.

Sul fronte della rosa, la Cremonese dovrà valutare diversi rientri dai prestiti. Tra questi spicca il nome dell’attaccante Stuckler, autore di 26 reti nelle ultime due stagioni di Serie C tra Giana Erminio e Vicenza. Il club veneto, nel tentativo di individuare un sostituto, avrebbe chiesto informazioni all’Inter Under 23 per Matteo Spinaccè, profilo seguito anche da Carrarese e da alcune società estere.

Per quanto riguarda le panchine della Serie B, Tuttosport evidenzia come il Pisa stia valutando diversi profili per il dopo Gilardino. Paolo Zanetti e Fabio Pecchia rappresentano le opzioni più accreditate, ma attenzione anche alla candidatura di Vito Di Bari, reduce dall’ottima esperienza sulla panchina del Casarano.

A Modena continua invece il pressing per Davide Possanzini, mentre la Carrarese guarda con interesse a Guido Pagliuca, protagonista della promozione della Juve Stabia e desideroso di rilanciarsi dopo la parentesi all’Empoli. Antonio Calabro, ormai ai saluti con il club toscano, resta il primo obiettivo del Padova.

Molto attivo anche il Mantova, che punta con decisione sui giovani. I virgiliani sono vicini a Jonathan Silva, trequartista del Torino reduce dall’esperienza al Padova, e a Federico Chinetti, attaccante di proprietà del Como reduce dalla stagione al Trento. Il club segue inoltre Matteo Lavelli dell’Inter Under 23.

Secondo Tuttosport, il Mantova potrebbe però perdere Simone Trimboli, finito nel mirino del Palermo. I rosanero stanno monitorando con attenzione il centrocampista, considerato un profilo interessante in vista della prossima stagione.

L’Empoli, orientato ad affidare la panchina ad Antonio Buscè, lavora invece per trattenere il fantasista Haas, mentre a Cesena il nuovo direttore sportivo Andrea Mancini starebbe valutando Daniele Galloppa per la panchina. Un nome già preso in considerazione ai tempi della Sampdoria.

Infine, l’assemblea della Lega B ha approvato la bozza d’accordo con AIC e AIAC e il regolamento operativo relativo al contenimento dei costi. Il presidente Paolo Bedin ha inoltre espresso soddisfazione per i numeri registrati durante i playoff e per la presenza di numerosi calciatori del campionato cadetto nelle nazionali di Baldini e Nunziata.