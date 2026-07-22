Giornale di Sicilia: “Palermo, sfuma Rao: il club cambia obiettivo per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
inzaghi mirri gardini osti (14)

Il Palermo volta pagina sul mercato degli esterni offensivi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia (Gds.it), il club rosanero ha deciso di interrompere la trattativa per Rao, giovane talento di proprietà del Napoli, orientando le proprie attenzioni verso altri profili ritenuti più raggiungibili.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime ore non si sono create le condizioni tecniche ed economiche per arrivare a un accordo tra le parti. Per questo motivo la società di viale del Fante ha preferito non prolungare ulteriormente la negoziazione, scegliendo di concentrarsi su obiettivi alternativi.


Il classe 2006 era stato seguito con grande interesse dal Palermo, che ne apprezzava le qualità e gli ampi margini di crescita. Tuttavia, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sul giocatore si è registrato anche l’interesse di altre società, tra cui il Pisa, rendendo il percorso verso la chiusura dell’operazione sempre più complicato.

Tra i nomi che restano in cima alla lista del direttore sportivo Carlo Osti c’è invece Kamate, esterno offensivo di proprietà dell’Inter. La ricerca di un rinforzo per le corsie offensive rappresenta una delle priorità del mercato rosanero e, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club continua a lavorare su più tavoli per mettere a disposizione di Filippo Inzaghi un giocatore capace di garantire qualità, imprevedibilità e nuove soluzioni nel reparto avanzato.

La rinuncia a Rao, dunque, non cambia la strategia del Palermo, che prosegue il proprio lavoro seguendo una linea ben definita: monitorare le occasioni migliori e farsi trovare pronto quando si presenteranno le condizioni giuste per chiudere l’operazione.

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