Giornale di Sicilia: “Palermo, ufficializzato lo staff di Inzaghi. Rinforzata l’area Performance”

Il Palermo ha ufficializzato i quadri tecnici che accompagneranno Filippo Inzaghi nella stagione 2026/27. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta invariato lo staff che affiancherà il tecnico rosanero, mentre le principali novità riguardano il rafforzamento dell’area Performance e dello staff medico.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al fianco di Inzaghi continueranno a lavorare il vice allenatore Maurizio D’Angelo, i preparatori atletici Luca Alimonta e Daniele Cominotti, il match analyst Simone Baggio, il collaboratore tecnico Marco Soligo e i preparatori dei portieri Giacomo Orlandi e Andrea Marotta.





Le novità più significative riguardano invece il dipartimento Performance, diretto da Davide Bellistri, arrivato al Palermo nella scorsa stagione dopo l’esperienza al Real Madrid. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club ha deciso di potenziare ulteriormente questo settore con l’inserimento di nuove figure specializzate.

Entrano infatti a far parte dello staff il fisioterapista rehab Pelella, che vanta esperienze all’Inter e all’Aspetar di Doha, centro internazionale di riferimento per la medicina dello sport, il medico sportivo Sorino, con un passato nel Parma, il fisioterapista Rigon, proveniente dalla Sampdoria, e il nutrizionista Pellini.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si consolida inoltre l’area Sport Science, coordinata dal responsabile finlandese Toivonen, arrivato la scorsa stagione dall’HJK Helsinki, a conferma della volontà del Palermo di investire sempre di più negli aspetti legati alla preparazione atletica, alla prevenzione degli infortuni e all’ottimizzazione delle prestazioni.