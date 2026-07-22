Gazzetta dello Sport: “È il giorno del calendario della Serie B 2026/27. Ascoli, ore 18, diretta Dazn”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
Serie-B-2023-2024-DAZN

È il giorno del calendario della Serie B 2026/27. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’appuntamento è fissato per oggi alle 18 nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, dove verrà svelato il cammino delle venti squadre protagoniste del prossimo campionato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale YouTube della Lega Serie B, con collegamenti previsti anche su Sky e RaiSport. All’evento prenderanno parte i rappresentanti dei club e numerosi ospiti.


Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il campionato prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto, preceduto dall’Open Day in programma venerdì 21 agosto.

Saranno invece quattro i turni infrasettimanali della stagione: due nel girone d’andata, fissati per il 27 ottobre e il 24 novembre, e uno nel girone di ritorno, in calendario il 2 marzo.

Per quanto riguarda le soste, La Gazzetta dello Sport spiega che il torneo si fermerà esclusivamente in occasione degli impegni delle nazionali. Le pause sono previste dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo. Confermata anche la tradizionale sosta invernale: dopo il turno del 27 dicembre, il campionato riprenderà l’8 gennaio.

La stagione regolare si concluderà nel weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio. La data definitiva sarà comunicata successivamente, ma è già stabilito che le gare dell’ultima e della penultima giornata saranno disputate in contemporanea, come da tradizione.

Altre notizie

binda

Gazzetta dello Sport: “Cheddira, Rao e Shpendi infiammano il mercato di B. Palermo in attesa del colpo in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
csm_Emanuele_Rao_57be1326e5

TMW e La Nazione: “Rao tra Pisa e Palermo, il Napoli fissa le condizioni per il prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Palermo obbligato a puntare alla Serie A. Guardiola? Sarebbe un colpo clamoroso»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo manchester city (75) PALLONE

Corriere dello Sport: “Avellino su Compagnon, il Catanzaro accelera sul mercato. Modena ufficializza Bianco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
f35752e4b4

Corriere dello Sport: “Inchiesta sul Superbonus 110%, coinvolta la società del patron della Juve Stabia: sequestri per oltre 14 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, oggi il calendario della stagione 2026/27: criteri, date e tutte le novità”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Gregucci: «Palermo tra le favorite. Pohjanpalo? Non è il tipo di attaccante che mi intriga»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 192939

Catanzaro e Carrarese su Heinz, si inserisce anche la Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
753298105_18331344676284820_1779606184864987555_n

Ufficiale: Daniel Fila è un nuovo giocatore dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
FB_IMG_1784646211964

Ufficiale, Alessandro Bianco è un nuovo giocatore del Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
nicola binda

Gazzetta dello Sport: “Serie B, domani il calendario: Palermo, Verona, Cremonese e Pisa le favorite per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
PALERMO MANTOVA SEGRE

Tuttosport: “Cremonese, sono mosse da Serie A. Per il centrocampo c’è Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026

Ultimissime

Serie-B-2023-2024-DAZN

Gazzetta dello Sport: “È il giorno del calendario della Serie B 2026/27. Ascoli, ore 18, diretta Dazn”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Cheddira, Rao e Shpendi infiammano il mercato di B. Palermo in attesa del colpo in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (101) segre

Repubblica: “La Cremonese è in pressing su Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
Screenshot 2026-07-22 075318

Giornale di Sicilia: “Palermo, ufficializzato lo staff di Inzaghi. Rinforzata l’area Performance”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (94) inzaghi

Giornale di Sicilia: “I rosa alla prova del Paradiso. Superpippo vuole risposte”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026