Gazzetta dello Sport: “È il giorno del calendario della Serie B 2026/27. Ascoli, ore 18, diretta Dazn”

È il giorno del calendario della Serie B 2026/27. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’appuntamento è fissato per oggi alle 18 nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, dove verrà svelato il cammino delle venti squadre protagoniste del prossimo campionato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale YouTube della Lega Serie B, con collegamenti previsti anche su Sky e RaiSport. All’evento prenderanno parte i rappresentanti dei club e numerosi ospiti.





Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il campionato prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto, preceduto dall’Open Day in programma venerdì 21 agosto.

Saranno invece quattro i turni infrasettimanali della stagione: due nel girone d’andata, fissati per il 27 ottobre e il 24 novembre, e uno nel girone di ritorno, in calendario il 2 marzo.

Per quanto riguarda le soste, La Gazzetta dello Sport spiega che il torneo si fermerà esclusivamente in occasione degli impegni delle nazionali. Le pause sono previste dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo. Confermata anche la tradizionale sosta invernale: dopo il turno del 27 dicembre, il campionato riprenderà l’8 gennaio.

La stagione regolare si concluderà nel weekend compreso tra il 14 e il 16 maggio. La data definitiva sarà comunicata successivamente, ma è già stabilito che le gare dell’ultima e della penultima giornata saranno disputate in contemporanea, come da tradizione.