Catanzaro e Carrarese su Heinz, si inserisce anche la Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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Il futuro di Jonas Heinz potrebbe essere in una categoria superiore dopo le ultime due stagioni disputate con la maglia della Casertana. Il difensore classe 2003, attualmente svincolato, è finito nel mirino di diversi club in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da TMW, sulle tracce del centrale altoatesino ci sono Catanzaro e Carrarese, entrambe intenzionate a rinforzare il reparto arretrato. Heinz, impiegabile anche nel ruolo di terzino destro, è reduce da un biennio positivo in rossoblù, con 44 presenze e quattro reti, tre delle quali realizzate nell’ultima stagione.


La concorrenza, però, non manca. Sul giocatore avrebbe infatti messo gli occhi anche la Salernitana che, nonostante militi in Serie C, punta ad allestire una rosa competitiva per centrare l’immediato ritorno in cadetteria e starebbe tentando l’inserimento nella corsa al difensore.

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