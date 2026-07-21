Giornale di Sicilia: “Bozzolan è a un passo, pressing per il jolly Kamate”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero non ha intenzione di accelerare i tempi, ma resta concentrata su alcuni ruoli ritenuti prioritari in vista della nuova stagione.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una delle priorità del direttore sportivo Carlo Osti riguarda il reparto offensivo. Il Palermo è infatti alla ricerca di un esterno mancino capace di garantire qualità nell’uno contro uno, accelerazione, imprevedibilità e superiorità numerica, oltre a offrire maggior peso offensivo e nuove soluzioni tattiche nel corso della stagione.





I profili valutati sono diversi e il club continua a muoversi con riservatezza, monitorando opportunità che potrebbero svilupparsi anche nelle prossime settimane. Tra i nomi che restano sul taccuino della dirigenza figura anche Issiaka Kamate, talento dell’Inter Under 23. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giovane rappresenta un profilo di prospettiva, apprezzato per qualità tecniche e margini di crescita, ma non costituisce l’unica pista seguita dagli uomini mercato di viale del Fante.

Molto più vicina alla definizione è invece l’operazione per la fascia sinistra difensiva. Andrea Bozzolan è ormai a un passo dal Palermo. La trattativa con la Reggiana, impostata sulla base di un prestito, è entrata nella fase conclusiva e filtra ottimismo sulla possibilità di chiudere l’affare già nei prossimi giorni. Il classe 2004 è stato individuato come il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice Augello, garantendo corsa, spinta e un’importante alternativa sulla corsia mancina.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta inoltre aperta la situazione relativa a Rao. L’esterno offensivo classe 2006 è stato convocato dal Napoli per il ritiro di Dimaro e il Palermo continua a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda. Il club rosanero spera ancora in un esito favorevole dell’operazione, ma al momento non resta che attendere gli sviluppi delle prossime settimane.