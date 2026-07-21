Il Resto del Carlino: “Il Milan “spinge” Bozzolan a Palermo”

Lorenzo Libutti continuerà a vestire la maglia della Reggiana. Come racconta Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, il club granata ha ufficializzato il rinnovo del contratto del laterale classe 1997, che ha firmato un nuovo accordo biennale, una scelta che rappresenta un’importante attestazione di fiducia nei confronti di uno dei simboli della squadra.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, il prolungamento rappresenta una novità significativa. Nelle ultime stagioni, infatti, Libutti aveva sempre preferito sottoscrivere rinnovi annuali, privilegiando il forte legame con la Reggiana rispetto ad altre opportunità economicamente più vantaggiose. Emblematico quanto accaduto nell’estate del 2021, quando, dopo la retrocessione in Serie C, l’Ascoli tentò più volte di acquistarlo senza però riuscire a convincerlo a lasciare il club emiliano.





Dopo la firma, il difensore ha espresso tutta la propria soddisfazione.

«Sono felicissimo di essere tornato e di ripartire con questa nuova avventura in quella che ormai per me è una seconda casa. Ho seguito il cuore e con il supporto della mia famiglia è stato facile fare questa scelta, per continuare insieme questo percorso. Non vedo l’ora di iniziare e di rivedere tutti, partendo dai compagni di squadra che in questi giorni mi hanno scritto e che non vedo l’ora di abbracciare di nuovo. Aspetto di conoscere mister Tesser, di cui tutti mi hanno parlato molto bene, e il suo staff per iniziare a lavorare insieme. Spero come sempre di farmi trovare pronto e ripagare la grande fiducia che è stata ancora una volta riposta in me».

Nel frattempo, come evidenzia ancora Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Andrea Bozzolan con la Reggiana. L’esterno mancino è infatti sempre più vicino al trasferimento al Palermo di Filippo Inzaghi.

Secondo Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, il Milan, che mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore oltre al diritto di recompra, sarebbe orientato a favorire il passaggio del classe 2004 in rosanero. Un’operazione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per la Reggiana, che punta a valorizzare ulteriormente il calciatore per ottenere un importante ritorno economico in occasione di una futura cessione.