Juve Stabia, doppio colpo dalla Fiorentina: arrivano Sandrucci e Scuderi

La Juve Stabia continua a muoversi con decisione sul mercato e mette a segno due operazioni in prospettiva. Il club gialloblù, con il direttore sportivo Matteo Lovisa e la dirigenza al lavoro per rinforzare la rosa, ha definito gli arrivi di due giovani talenti provenienti dalla Fiorentina.

Si tratta di Sandrucci, classe 2007, e di Scuderi, classe 2005, due profili sui quali la società campana punta per il presente e soprattutto per il futuro. L’operazione conferma la volontà della Juve Stabia di investire su calciatori di prospettiva, proseguendo una linea societaria orientata alla valorizzazione dei giovani.





Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo è ormai definito e i due calciatori sono pronti a iniziare la loro nuova avventura in maglia gialloblù.