Ritiro Palermo, il report della doppia seduta a Santa Cristina. Domani parla Augello

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
ritiro palermo

 

Prosegue il ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena, dove la squadra di Filippo Inzaghi continua la preparazione in vista della nuova stagione.

Nel corso della seduta mattutina, i rosanero hanno svolto un’attivazione fisica e tecnica, seguita da un’esercitazione dedicata alla costruzione dal basso e da un lavoro sulla tattica offensiva. Nel pomeriggio, invece, spazio a riscaldamento, partita a ranghi contrapposti e lavoro aerobico per chiudere la giornata.


Il programma del ritiro prevede domani un nuovo allenamento mattutino. Al termine della seduta sarà Tommaso Augello a incontrare i giornalisti in conferenza stampa.

 

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