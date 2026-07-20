Ritiro Palermo, il report della doppia seduta a Santa Cristina. Domani parla Augello

Prosegue il ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena, dove la squadra di Filippo Inzaghi continua la preparazione in vista della nuova stagione.

Nel corso della seduta mattutina, i rosanero hanno svolto un’attivazione fisica e tecnica, seguita da un’esercitazione dedicata alla costruzione dal basso e da un lavoro sulla tattica offensiva. Nel pomeriggio, invece, spazio a riscaldamento, partita a ranghi contrapposti e lavoro aerobico per chiudere la giornata.





Il programma del ritiro prevede domani un nuovo allenamento mattutino. Al termine della seduta sarà Tommaso Augello a incontrare i giornalisti in conferenza stampa.