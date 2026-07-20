Stadio Barbera, accordo tra Palermo e Sipet: altro passo verso la riqualificazione
Arriva un importante passo avanti nel percorso di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Come riporta il Giornale di Sicilia su Gds.it, è stato formalizzato l’accordo tra il Palermo FC e la Sipet S.r.l., società concessionaria dell’ippodromo di Palermo, per la ridefinizione dei confini delle rispettive aree.
L’intesa, come evidenzia il Giornale di Sicilia su Gds.it, prevede la rinuncia definitiva da parte di Sipet a una porzione di 5.072 metri quadrati della superficie in concessione, che entrerà così nella disponibilità del club rosanero. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire l’avvio del progetto di ammodernamento dello stadio, inserito nell’investimento a prevalente capitale privato e legato anche alla candidatura di Palermo come sede degli Europei di calcio del 2032.
Secondo quanto riferisce ancora il Giornale di Sicilia su Gds.it, l’accordo prevede un indennizzo complessivo di 1,35 milioni di euro in favore di Sipet. Di questa cifra, 1,2 milioni saranno destinati allo spostamento degli uffici della società e alla realizzazione delle opere compensative, mentre i restanti 150 mila euro serviranno per la messa a disposizione delle aree di cantiere necessarie durante i lavori di riqualificazione dell’impianto.
Il Giornale di Sicilia su Gds.it sottolinea inoltre che, in seguito alla riduzione della superficie in concessione, Sipet beneficerà di una diminuzione proporzionale del canone dovuto al Comune di Palermo. Tra gli aspetti tecnici definiti nell’intesa rientra anche la gestione dell’ordine pubblico: Palermo FC e Sipet hanno concordato di privilegiare il percorso di accesso dei tifosi ospiti attraverso viale Ercole, preferendolo rispetto a quello di piazzale dei Matrimoni.