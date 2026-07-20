Ritiro Palermo: il Ct della Finlandia Jacob Friis fa visita a Pohjanpaloe Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
finl

Visita speciale al ritiro del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. Ad assistere alla seduta mattutina dei rosanero c’era infatti anche il commissario tecnico della Finlandia, Jacob Friis, arrivato per seguire da vicino i due nazionali finlandesi Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen.

Al termine dell’allenamento, Friis si è intrattenuto con i due calciatori, scambiando alcune battute e confrontandosi con loro sul momento della squadra e sugli impegni con la Nazionale. Successivamente, il Ct ha lasciato il terreno di gioco proprio insieme a Pohjanpalo: i due si sono allontanati fianco a fianco, proseguendo la conversazione iniziata a bordo campo.


Una presenza significativa che conferma l’attenzione della Nazionale finlandese nei confronti dei propri giocatori, mentre il Palermo continua la preparazione estiva in vista della nuova stagione.

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