Giornale di Sicilia: “È presto per dare giudizi, ma Inzaghi va aiutato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (76) inzaghi

La sconfitta contro l’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro non deve cambiare le prospettive sul nuovo Palermo. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il dibattito nato dopo l’1-0 contro i tedeschi rischia di essere prematuro, considerando che la squadra è in ritiro da appena dieci giorni e manca ancora circa un mese all’inizio del campionato. Il gruppo allenato da Filippo Inzaghi è ancora un cantiere aperto e ha bisogno di tempo per assimilare i nuovi principi di gioco.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta affrontando una fase di costruzione sotto ogni punto di vista. Il cambio di sistema tattico richiede lavoro e automatismi, mentre il mercato deve ancora completare una rosa che, pur rinforzata dagli arrivi di Estevez, Cassandro e Hernani, presenta ancora diverse lacune. Per questo motivo trarre conclusioni definitive dopo una semplice amichevole estiva sarebbe fuori luogo.


Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la partita contro l’Ingolstadt ha però confermato che alcuni ruoli restano scoperti. Sulla fascia destra manca un esterno offensivo mancino di qualità capace di completare il tridente alle spalle di Pohjanpalo. Inoltre servono ancora un’alternativa ad Augello come terzino sinistro, con Bozzolan sempre più vicino, un altro esterno offensivo sul lato sinistro e una punta centrale che possa rappresentare un valido ricambio per il centravanti finlandese.

Per Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, le attuali carenze hanno costretto Inzaghi a riproporre nelle prime due amichevoli sempre gli stessi uomini, come Augello, Johnsen e Pohjanpalo, sia contro il Gherdëina sia contro l’Ingolstadt. Una situazione che limita il lavoro quotidiano dell’allenatore e rallenta il processo di crescita della squadra.

Infine, Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea che il tempo per completare il Palermo esiste ancora, anche se il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato procede rapidamente. La certezza, secondo l’analisi del quotidiano, è che Inzaghi debba essere sostenuto dal mercato con gli innesti necessari per dare piena efficacia al 4-2-3-1 sul quale il tecnico ha deciso di costruire la nuova identità rosanero.

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