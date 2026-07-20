Corriere dello Sport: “Udinese, Zaniolo verso il rinnovo. Cagliari e Sassuolo si sfidano per Maldini e Bowie”

L’Udinese e Nicolò Zaniolo sono sempre più vicini a trovare un’intesa definitiva per il rinnovo del contratto. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, nel fine settimana sono ripresi i contatti tra il club friulano e l’entourage dell’attaccante, con l’obiettivo di definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Secondo il Corriere dello Sport, l’intesa di massima sull’adeguamento economico era stata raggiunta già nei primi giorni di luglio sulla base di un ingaggio da 1,8 milioni di euro. Restavano però da sistemare alcuni bonus e, nel frattempo, il giocatore non aveva preso parte agli allenamenti dopo aver presentato un certificato medico. L’accordo definitivo dovrebbe consentire a Zaniolo di percepire uno stipendio leggermente inferiore ai due milioni di euro, arricchito da nuovi bonus.





Sempre in casa Udinese, il Corriere dello Sport riferisce che proseguono i contatti con gli agenti del centrocampista Warren Bondo, rientrato al Milan dopo il prestito alla Cremonese e destinato a lasciare nuovamente il club rossonero.

Sul fronte Cagliari, la priorità resta il rafforzamento dell’attacco. Il Corriere dello Sport spiega che i rossoblù continuano a lavorare per Daniel Maldini dell’Atalanta e per Kieron Bowie del Verona. Per entrambi i profili, però, è aperto un duello con il Sassuolo, interessato sia al figlio d’arte sia all’attaccante scozzese. L’eventuale accelerazione per Maldini resta legata alla definizione dell’operazione tra l’Atalanta e Kerim Alajbegovic.

Anche il Genoa continua a seguire con attenzione Antonino Gallo del Lecce. Come sottolinea il Corriere dello Sport, al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i due club, mentre l’esterno siciliano, in scadenza di contratto, nelle scorse settimane ha ricevuto anche una proposta dai turchi del Corum.

In casa Sassuolo, invece, resta vivo il dialogo con Francesco Acerbi. Secondo il Corriere dello Sport, i neroverdi hanno proposto al difensore svincolato un contratto annuale. Per l’ex Inter si tratterebbe di un ritorno in Emilia dopo l’esperienza vissuta tra il 2013 e il 2018.

Capitolo internazionale dedicato a Mohamed Salah. Il Corriere dello Sport conferma che l’attaccante egiziano ha raggiunto un accordo con il Besiktas per un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, da 10 milioni di euro più bonus. Tuttavia, la fase conclusiva della trattativa si è complicata.

Il presidente del Besiktas, Serdal Adali, ha spiegato, come riportato dal Corriere dello Sport, che dopo la diffusione delle indiscrezioni sull’accordo, l’agente del calciatore avrebbe aumentato sensibilmente le richieste economiche, portando la commissione fino al 35%, una percentuale ritenuta inaccettabile dal club turco.

Nonostante l’ostacolo, i contatti tra le parti proseguono. Il Corriere dello Sport sottolinea che Salah continua a dare priorità al Besiktas e che la società turca è intenzionata a trovare quanto prima un’intesa definitiva.