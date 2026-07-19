Giornale di Sicilia: “Palermo, Fortin è ufficiale. Avanti su Bozzolan, Kamate e Rao”
Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, tra operazioni già definite e trattative ancora aperte. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha ufficializzato il futuro di Sebastiano Desplanches, rinnovando il contratto del portiere classe 2003 prima di cederlo in prestito secco al Frosinone per consentirgli di trovare continuità nella prossima stagione.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, contestualmente è stato formalizzato anche l’arrivo del nuovo vice Joronen. Mattia Fortin è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo: il portiere arriva dal Lens con la formula del prestito corredato dal diritto di opzione, andando a rinforzare il reparto tra i pali in vista del prossimo campionato.
Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il lavoro della dirigenza prosegue soprattutto sulle corsie esterne. Per la fascia sinistra resta in pole Riccardo Bozzolan: l’esterno mancino classe 2004 è sempre più vicino al trasferimento in rosanero con un’operazione impostata sulla base del prestito e potrebbe diventare a breve l’alternativa di Augello sulla corsia sinistra.
Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua inoltre a cercare un esterno offensivo mancino capace di garantire qualità, imprevedibilità e superiorità numerica nell’uno contro uno. Tra i profili monitorati rimane Issiaka Kamate, giovane talento dell’Inter, mentre non perde quota la pista che porta a Emanuele Rao. L’attaccante è stato aggregato dal Napoli al ritiro di Dimaro, ma questa decisione non viene considerata un ostacolo all’eventuale trattativa con il club di viale del Fante.
Infine, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il mercato del Palermo resti ancora aperto su più fronti. Dopo aver sistemato la situazione dei portieri con l’arrivo di Fortin e il prestito di Desplanches, la priorità della società è completare le fasce con nuovi innesti che possano offrire a Inzaghi maggiori soluzioni tattiche in vista dell’inizio della stagione.