Corriere dello Sport: “Cagliari, sprint per l’attacco: Maldini e Bowie nel mirino. Genoa su Gallo e Dovbyk”

Il Cagliari accelera sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Fabio Pisacane un reparto offensivo rinforzato nel più breve tempo possibile. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha già raggiunto un’intesa con Daniel Maldini, ma sull’attaccante dell’Atalanta è piombato anche il Sassuolo, pronto a inserirsi non appena la Dea definirà l’operazione per Kerim Alajbegovic.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Cagliari segue con attenzione anche Kieron Bowie, attaccante scozzese sul quale resta viva la concorrenza proprio del Sassuolo. I costi dell’operazione sono ancora elevati, ma dopo il mancato rinnovo di Andrea Belotti la società di Tommaso Giulini ha deciso di accelerare per regalare un nuovo centravanti a Pisacane.





Il Corriere dello Sport aggiunge che i rossoblù hanno chiesto informazioni anche per il brasiliano John Kennedy, talento già seguito dalla Lazio ma sul quale la concorrenza resta molto ampia. In difesa, invece, il primo obiettivo continua a essere Raphael Kofler: il Sudtirol valuta il cartellino del difensore circa quattro milioni di euro.

Sul fronte Genoa, il quotidiano racconta che il club ligure ha effettuato un sondaggio per Antonino Gallo del Lecce. L’esterno siciliano è da tempo un profilo molto gradito a Daniele De Rossi, che lo aveva seguito già durante l’esperienza sulla panchina della Roma. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza con il Lecce, rappresenta un elemento favorevole, anche se al momento non risultano trattative dirette tra i due club.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Genoa continua inoltre a lavorare per Artem Dovbyk, attaccante della Roma che non rientrerebbe nei piani di Gian Piero Gasperini. L’operazione potrebbe entrare nel vivo verso la fine di luglio sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Capitolo Atalanta. Il Corriere dello Sport conferma che proseguono i contatti con il Bayer Leverkusen per arrivare a Kerim Alajbegovic. Il giovane bosniaco ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Italia e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è convinto che, sotto la guida di Maurizio Sarri, possa completare definitivamente il proprio percorso di crescita.

Il Como, invece, è sempre più vicino al difensore Trevoh Chalobah del Chelsea. Le parti hanno ulteriormente ridotto la distanza economica e cresce l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare.

In casa Sassuolo, infine, restano vivi i contatti con Francesco Acerbi, attualmente svincolato, e proseguono quelli per Pietro Comuzzo della Fiorentina, seguito anche dal Torino. Sul mercato si muove anche l’Udinese, interessata al centrocampista Warren Bondo, rientrato al Milan dopo il prestito alla Cremonese. Intanto il club friulano ha ufficializzato l’arrivo del difensore Mërgim Vojvoda.