Gazzetta dello Sport: “Sampdoria scatenata: arrivano Lauritsen e Ravanelli. Padova su Cheddira”

La Sampdoria continua a essere tra le protagoniste del mercato di Serie B. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato ha chiuso due importanti operazioni, assicurandosi l’attaccante Tobias Lauritsen e il difensore Luca Ravanelli, entrambi già aggregati al ritiro di Ponte di Legno agli ordini di Bernardo Corradi.

La Gazzetta dello Sport riferisce che Lauritsen, attaccante norvegese svincolato dallo Sparta Rotterdam dopo una stagione chiusa con 12 reti in Eredivisie, ha firmato un contratto fino al 2029. Insieme a lui arriva anche Ravanelli, reduce dalla promozione in Serie A conquistata con il Monza.





Sul fronte mercato si accende anche la corsa a Walid Cheddira. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, dopo il Verona si è inserito con decisione anche il Padova, che ha avviato i contatti sia con il Napoli sia con l’entourage dell’attaccante marocchino, pronto a valutare un ritorno in Serie B dopo l’esperienza vissuta ai tempi del Bari.

Il Padova resta inoltre vicino al terzino Lorenzo Carissoni della Juve Stabia, mentre il club campano ha ufficializzato l’arrivo del centravanti Luigi Caccavo, prelevato dal Bologna dopo l’ultima stagione disputata con il Lumezzane.

Infine, la Gazzetta dello Sport conferma che è ormai definito il trasferimento di Daniel Fila all’Avellino. L’attaccante arriva dal Venezia dopo il prestito della scorsa stagione all’Empoli.