Cagliari, Belotti non supera le visite mediche: l’ex rosa non verrà tesserato
L’avventura di Andrea Belotti con il Cagliari è destinata a concludersi. Il club rossoblù ha infatti deciso di non tesserare l’attaccante, ex Palermo, in vista della prossima stagione dopo gli ultimi accertamenti sulle sue condizioni fisiche.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo le visite mediche la società ha richiesto un ulteriore controllo per valutare il recupero del centravanti, reduce dal grave infortunio al legamento crociato subito nella scorsa stagione.
Al termine degli approfondimenti, il Cagliari ha scelto di non procedere con il tesseramento dell’ex rosanero. Una decisione che chiude il rapporto tra le parti e rimette Belotti sul mercato in vista della stagione 2026/27.