Zerbin può tornare in Serie B: Verona e Padova sulle tracce dell’esterno del Napoli

Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere nuovamente in Serie B. L’esterno di proprietà del Napoli, dopo alcune stagioni trascorse nell’orbita della massima serie senza riuscire a trovare una continuità da protagonista, potrebbe ripartire dalla cadetteria.

Il classe 1999 nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Cremonese, con cui ha vissuto la delusione della retrocessione. Ora, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per Zerbin si aprirebbe una nuova possibilità lontano da Napoli, con due club pronti a valutare il suo profilo.

Sulle tracce del giocatore ci sarebbero infatti Verona e Padova. La formazione biancoscudata, allenata da Antonio Calabro, potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente interessante: nel sistema tattico basato sul 3-5-2, Zerbin avrebbe un ruolo centrale e potrebbe diventare un elemento di grande qualità sulla fascia.





Più complessa, invece, la valutazione da parte del Verona, dove resterebbero alcuni dubbi legati all’inserimento dell’esterno nello scacchiere tattico di Marco Baroni.

Dopo l’esperienza maturata tra Serie A e competizioni internazionali, Zerbin potrebbe dunque scegliere di rilanciarsi in Serie B per ritrovare continuità e tornare a essere protagonista.