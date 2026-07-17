Gazzetta dello Sport: “Palermo, accordo per Fortin. Sudtirol, doppio rinforzo dal Bologna”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 17, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Il Palermo ha definito un’importante operazione per la porta. Secondo la Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto l’accordo con il Lens per l’arrivo del portiere Mattia Fortin, ex Padova, destinato a ricoprire il ruolo di vice Joronen nella rosa rosanero.

La Gazzetta dello Sport riferisce inoltre che il Sudtirol ha chiuso un doppio innesto dal Bologna: arrivano in prestito il difensore Riccardo Stivanello e il centrocampista Niklas Pyyhtia, due rinforzi che andranno ad aumentare le opzioni a disposizione della formazione altoatesina.


Sul fronte attaccanti, la Gazzetta dello Sport segnala che Daniel Fila, rientrato al Venezia dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, è sempre più vicino al trasferimento all’Avellino.

In casa Sampdoria, invece, prosegue il pressing per Luca Ravanelli e Jørgen Lauritsen, mentre il Catanzaro continua a insistere per arrivare al terzino Matteo Cocchi, giovane talento dell’Inter.

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