Repubblica: “Palermo, Hernani carica i rosa. Rao e Bozzolan sempre più vicini”

Il Palermo continua a lavorare intensamente nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, dove Filippo Inzaghi sta plasmando la squadra in vista della nuova stagione. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, archiviato il netto 8-0 contro il Gherdëina, i rosanero hanno ripreso gli allenamenti dopo una mezza giornata di riposo, alternando lavoro in palestra, esercizi di scarico e prove tattiche per perfezionare il nuovo 4-2-3-1.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, protagonista della giornata è stato Hernani, che ha parlato per la prima volta dal ritiro esprimendo entusiasmo per la nuova avventura. Il centrocampista brasiliano ha spiegato come Filippo Inzaghi abbia avuto un ruolo determinante nella sua scelta: «Sono molto contento di essere qui e orgoglioso di indossare questa maglia. Inzaghi è stato fondamentale, conosco bene il suo modo di lavorare e la sua voglia di fare calcio mi ha convinto».





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Hernani ha fissato anche l’obiettivo della stagione: riportare il Palermo in Serie A. «Bisogna lavorare con passione per conquistarla. Dobbiamo proseguire quanto fatto lo scorso anno, metterci a disposizione del gruppo e cercare continuità fisica», ha dichiarato il brasiliano, soffermandosi anche sul momento delle nazionali italiana e brasiliana, entrambe chiamate a ritrovare la strada giusta.

Sul mercato, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea che la dirigenza continua a lavorare su più fronti. Sebastiano Desplanches è sempre più vicino al trasferimento in prestito al Frosinone, mentre per il ruolo di vice Joronen il nome in cima alla lista è quello di Semuel Pizzignacco, portiere classe 2001 del Monza, al quale sarebbe pronto un contratto triennale. Sul fronte offensivo resta molto vicino Emanuele Rao, operazione che dovrebbe definirsi dopo le uscite del Napoli, mentre Andrea Bozzolan della Reggiana è il favorito per ricoprire il ruolo di alternativa ad Augello sulla corsia sinistra.

Infine, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo racconta anche uno dei progetti più ambiziosi del club fuori dal campo. In occasione della tournée australiana prevista ad agosto, il Palermo inaugurerà “Casa Sicilia”, uno spazio dedicato ai tifosi che accompagnerà le amichevoli contro Melbourne City e Juventus. Dal 5 al 10 agosto sono previsti incontri con la squadra, eventi culturali e la partecipazione di ex rosanero come Amauri e Fabrizio Miccoli, con il momento centrale rappresentato dalla “Festa siciliana” del 9 agosto al Fremantle Oval.