Corriere dello Sport: “Juve Stabia, Douglas è ufficiale. Avellino-Fila ai dettagli, Catanzaro tra addii e nuovi colpi”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo e il Corriere dello Sport racconta una giornata ricca di ufficialità, trattative e movimenti destinati a ridisegnare gli organici in vista della nuova stagione. Dal Südtirol alla Juve Stabia, passando per Avellino, Catanzaro, Ascoli, Benevento ed Empoli, sono numerose le operazioni che stanno caratterizzando queste ore.

Secondo il Corriere dello Sport, il Südtirol ha ufficializzato gli arrivi in prestito dal Bologna del difensore Riccardo Stivanello e del centrocampista Niklas Pyyhtiä, mentre il Verona ha acquistato a titolo definitivo il giovane terzino Davide Costa Pisani dalla Pistoiese. La Juve Stabia, invece, ha annunciato l’ingaggio dell’olandese Terrence Douglas fino al 2028 e lavora per chiudere con il Bologna l’arrivo in prestito di Luigi Caccavo, mantenendo vivo anche l’interesse per Dominic Vavassori dell’Atalanta. L’Avellino è sempre più vicino a Daniel Fila, attaccante del Venezia, mentre saluta Marco Toscano, destinato a tornare alla Casertana.





Il Corriere dello Sport evidenzia anche le mosse del Catanzaro, pronto a salutare Costantino Favasuli, sempre più vicino al Napoli, e Simone Pontisso, seguito con decisione dalla Cremonese. In entrata sono già arrivati Niccolò Postiglione dal Pineto, mentre sono in definizione gli innesti dei gemelli Franck e Franky Tchaouna, di Alejo Garnica, Francesco Reita e Damiano Salustri. Resta invece aperta la corsa a Matteo Cocchi, conteso anche dal Padova.

In casa Ascoli, il Corriere dello Sport racconta un ritiro all’insegna dell’entusiasmo dopo la promozione. Il tecnico Francesco Tomei ripartirà dal 4-2-3-1 che ha portato i bianconeri in Serie B, con i nuovi Acampora, De Pieri e Perciun già al lavoro. Sul mercato il ds Matteo Patti continua a cercare pochi innesti mirati: resta complicato il ritorno di Francesco Donati dopo l’inserimento del Pescara, mentre il club ha rinnovato il contratto di Amir Chakir fino al 2029, risolto quello di Simone Corazza e ceduto in prestito Aljaz Tavcar al Giulianova.

Il Corriere dello Sport si sofferma poi sul Benevento, dove Floro Flores ha ricevuto indicazioni positive dalla prima uscita stagionale. Hanno impressionato i nuovi Beruatto, Schimmenti, Siatounis e il brasiliano Logan, mentre Salvemini ha firmato una tripletta. Sul mercato la priorità resta quella di sfoltire la rosa prima di intervenire con un esterno offensivo e un difensore centrale, con diverse operazioni in uscita già avviate.

Infine, il Corriere dello Sport fotografa il lavoro dell’Empoli, impegnato nel ritiro di Monteboro. Gli azzurri hanno ceduto a titolo definitivo Ismael Konate alla Juventus Next Gen, mentre si è complicata la pista che porta a Luigi Caccavo, sempre più vicino alla Juve Stabia. Resta vivo l’interesse per Lorenzo Anghelè, mentre la squadra prepara le prime amichevoli estive in vista dell’inizio della nuova stagione.