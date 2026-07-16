Entella, occhi su Todisco: il terzino può lasciare l’Avellino

La Virtus Entella continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Il club ligure starebbe monitorando un profilo in uscita dall’Avellino, società impegnata in un’importante opera di sfoltimento della rosa.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’Entella avrebbe messo nel mirino Gianmarco Todisco, terzino destro che non rientrerebbe nei piani tecnici dei biancoverdi guidati da Alessandro Nesta.





L’Avellino è infatti tra le squadre più attive sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni e, dopo i numerosi innesti già perfezionati, punta a trovare una sistemazione ai giocatori considerati in esubero.

Todisco rappresenta uno dei nomi destinati a lasciare l’Irpinia e la Virtus Entella starebbe valutando l’affondo decisivo nei prossimi giorni. Al momento non si registrano trattative concluse, ma l’interesse del club ligure per il difensore è concreto e potrebbe trasformarsi presto in una vera e propria negoziazione.