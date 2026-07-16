Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Bozzolan sempre più vicino”

Il Palermo continua a lavorare per completare gli esterni richiesti da Filippo Inzaghi e, parallelamente, porta avanti il piano di sfoltimento della rosa. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue i contatti su più tavoli senza forzare i tempi.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità resta l’arrivo di un esterno offensivo mancino. La pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia è al momento in stand-by, mentre continua a essere seguito con attenzione Issiaka Kamate, talento classe 2004 dell’Inter.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la situazione più avanzata è quella relativa a Emanuele Rao. L’accordo con il giocatore è sostanzialmente definito e il Palermo attende soltanto il via libera del Napoli per poter chiudere definitivamente l’operazione.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche la corsia sinistra difensiva sarà rinforzata. Andrea Bozzolan della Reggiana è sempre più vicino ai rosanero e rappresenta il principale candidato per il ruolo di vice Augello. La trattativa è in fase avanzata e il direttore sportivo emiliano Bernardi ha confermato che il classe 2004 può partire esclusivamente in prestito, in virtù degli accordi tra la Reggiana e il Milan, che al termine della stagione potrà decidere se riacquistare il giocatore oppure cederlo definitivamente.

Sul fronte delle uscite, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia riferisce che Aljosa Vasic continua ad avere diversi estimatori in Serie B, mentre resta complessa l’ipotesi di un trasferimento di Matteo Brunori alla Sampdoria. Il futuro dell’ex capitano rosanero continua infatti a rappresentare uno dei principali rebus del mercato del Palermo.