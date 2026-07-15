Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Dobbiamo cercare di migliorare i 72 punti dello scorso anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Buona la prima per il Palermo, che vince per 8-0 l’amichevole contro il Gherdeina. Dopo il match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei rosanero, Filippo Inzaghi.

«Anche i ragazzi della Primavera possono dare il loro contributo. Se sono qui è perché li riputiamo all’altezza, perché ci possono dare una mano negli allenamenti. Poi se vediamo che qualcuno merita, le porte non sono mai chiuse per nessuno qua».


Il tecnico ha poi aggiunto: «Dobbiamo cercare di migliorare 72 punti, però è una quota importante. Ci dirà il campo se la direzione è quella giusta. Cercheremo di prendere ancora qualche giocatore che ci possa permettere di giocare in questo modulo»

E su Magnani: «Mi auguro che sia il Magnani che speravo di trovare l’anno scorso. Sappiamo quello che è passato, in primis siamo contenti che le cose vadano meglio, si vede, si è presentato in ritiro pronto. Oggi mi sembrava di rivedere il Magnani che tutti conosciamo. Auguriamocelo perché sarebbe un grande nuovo acquisto»

Inoltre, Inzaghi non ha dubbi: «Speriamo che sia il campionato del Palermo, perché ci sono tante squadre forti, però noi vogliamo essere all’altezza, non ci nascondiamo. Abbiamo un grande obiettivo, sicuramente per raggiungerlo dovremo fare grande fatica,  ma siamo pronti a tutto perché è un obiettivo che abbiamo chiaro in testa»

Infine, il tecnico rosanero ha fatto le sue considerazioni sull’avversario di oggi e su quello che è stato finora il ritiro del Palermo: «Li ringraziamo. È stato un bel test, eravamo preoccupati per la pioggia, ma poi il campo è molto bello. Stiamo facendo un bellissimo ritiro in un posto veramente fantastico e dobbiamo ringraziare la società che ci ha messo a disposizione tutto questo. Speriamo di continuare così».

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