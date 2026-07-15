Palermo-Gherdeina 8-0, Inzaghi: «Vedo grande carica e positività»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
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Nel post-partita del match amichevole tra Palermo e Gherdeina, terminato con la vittoria per 8-0 dei rosanero, ha analizzato l’incontro in conferenza stanza mister Inzaghi, dichiarandosi soddisfatto di questo inizio di preparazione da parte della sua squadtr

«Sono molto contento che sia iniziata questa stagione – ha dichiarato Inzaghi -. Vedo grande carica, grande positività. Vedo un gruppo che lavora molto bene. Queste per me sono le cose più importanti, siamo molto fiduciosi. La squadra si è presentata bene, ma non avevo dubbi».


Il tecnico rosanero ha poi parlato della condizione fisica con cui la squadra si è presentata in ritiro: «I test dicono che i ragazzi hanno fatto bene durante le vacanze, che si sono allenati. Si sono presentati come era giusto che si presentassero. Abbiamo una grande occasione. Avremo un campionato complicato, difficile, come tutti in serie B. Ma ci sentiamo forti».

E sulle prossime amichevoli: «Mi interessa che non si faccia male nessuno, sinceramente, questa è la cosa più importante perché avremo amichevoli molto impegnative. Era difficile trovare amichevoli più abbordabili, perché in questi giorni lavoreremo tanto, per cui il risultato del campo mi interesserà poco. Mi interesserà vedere quello che ho visto oggi: impegno, buone giocate e abbiamo fatto anche dei bei gol»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Sappiamo dove dobbiamo migliorare, dove dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, per cui sia fisicamente che tecnicamente mi auguro di vedere la squadra che piano piano migliora per arrivare alla prima partita di Coppa Italia, che sarà la prima partita ufficiale dove dovremo farci trovare pronti»

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