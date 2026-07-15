Il Messaggero: “Desplanches a un passo dal Frosinone: il Palermo apre al prestito”

Il Frosinone accelera per Sebastiano Desplanches e si prepara a regalare a Paolo Bianco un nuovo rinforzo tra i pali. Come racconta Il Messaggero Frosinone, il club giallazzurro ha intensificato i contatti con il Palermo per il portiere classe 2003, individuato come uno dei profili ideali per completare il reparto in vista del ritorno in Serie A.

Secondo Il Messaggero Frosinone, la trattativa avrebbe ormai raggiunto la fase conclusiva. L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, permettendo al Palermo di valorizzare uno dei propri giovani più promettenti e al Frosinone di aggiungere in rosa un portiere reduce dall’esperienza maturata al Pescara.





Come evidenzia ancora Il Messaggero Frosinone, l’arrivo di Desplanches affiancherebbe Lorenzo Palmisani, dando vita a un reparto composto da due portieri molto giovani e con percorsi di crescita simili. Entrambi rappresentano profili di prospettiva sui quali il club ciociaro intende costruire il futuro.

Per Il Messaggero Frosinone, Desplanches, nato a Novara l’11 marzo 2003 e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, abbina struttura fisica e qualità tecniche. Dopo il trasferimento al Palermo, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pescara fino allo stop provocato da un infortunio muscolare a metà febbraio. Ora è pronto a una nuova esperienza in Serie A per continuare il proprio percorso di crescita.