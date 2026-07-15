Giornale di Sicilia: “Palermo, Desplanches verso il Frosinone. Compagnon e Kamate nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 15, 2026
desplanches palermo sampdoria

Il Palermo continua a pianificare il futuro dei propri giovani e a lavorare sui rinforzi richiesti da Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero è vicino a definire la cessione in prestito di Sebastiano Desplanches al Frosinone, mentre proseguono le valutazioni per rinforzare le corsie offensive.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo il rinnovo di contratto e il prestito di Giacomo Corona alla Virtus Entella, anche Desplanches è pronto a salutare temporaneamente Palermo. Il portiere classe 2003 è infatti a un passo dal trasferimento in prestito secco al Frosinone, neopromosso in Serie A. L’intesa tra i due club è ormai definita e manca soltanto l’ufficialità dell’operazione. Per il giovane estremo difensore sarà la seconda esperienza consecutiva lontano dalla Sicilia dopo quella al Pescara, dove nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze prima dello stop causato da un infortunio.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sul fronte degli acquisti il Palermo continua a considerare prioritaria la ricerca di un esterno offensivo mancino. Il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando diversi profili per individuare il rinforzo più adatto al sistema di gioco di Filippo Inzaghi.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime ore ha guadagnato posizioni Mattia Compagnon del Venezia, anche se il Palermo non ha ancora affondato il colpo. Resta vivo pure l’interesse per Issiaka Kamate dell’Inter, talento classe 2004 che continua a essere seguito con attenzione dalla dirigenza rosanero. Diversa la situazione di Emanuele Rao: l’accordo con il giocatore è stato raggiunto, ma si attende il via libera definitivo del Napoli per completare l’operazione.

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