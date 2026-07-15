Corriere dello Sport: “Palermo, Cassandro: «Qui per tornare in Serie A». Corona rinnova, Desplanches verso il Frosinone”

Il Palermo continua il lavoro nel ritiro di Santa Cristina tra campo e mercato. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, protagonista della giornata è stato Tommaso Cassandro, che si è presentato ufficialmente ai tifosi rosanero raccontando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club e gli obiettivi della nuova avventura.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il difensore ha ricordato l’atmosfera vissuta al Barbera nella semifinale playoff disputata con il Catanzaro: «Ho capito che atmosfera si respira a Palermo. La semifinale è stata un’emozione incredibile, stadi così se ne vedono pochi e sono contento che adesso quei tifosi saranno dalla mia parte». Cassandro ha poi ribadito il proprio obiettivo personale: «Voglio tornare in Serie A. Ci sono stato con il Lecce senza trovare spazio, poi con il Como abbiamo conquistato la promozione. Con il Palermo voglio tornare su un palcoscenico che tutti i giocatori sognano».





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il nuovo difensore indosserà la maglia numero 84, la stessa utilizzata nelle ultime stagioni e che considera portafortuna. Reduce dai quattro gol realizzati con il Catanzaro, Cassandro si è detto pronto ad adattarsi alle richieste tattiche di Filippo Inzaghi: «Braccetto o terzino cambia poco. Oggi bisogna adattarsi alle esigenze dell’allenatore. Inzaghi vuole una difesa a quattro, aggressività e coraggio. La concorrenza con Pierozzi? Fa bene alla squadra, giocherà chi starà meglio».

Sul fronte del mercato, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo continui a valorizzare i propri giovani attraverso i prestiti. Giacomo Corona ha rinnovato il contratto fino al 2029 prima di trasferirsi alla Virtus Entella, mentre Sebastiano Desplanches è ormai vicino al passaggio al Frosinone in prestito. Anche Aljosa Vasic è a un passo dal Sudtirol con la stessa formula.

Infine, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riferisce della visita ricevuta dal Palermo in ritiro da Riccardo Bigon, direttore tecnico del City Football Group, e da Alberto Galassi, componente del consiglio d’amministrazione rosanero. Presente anche l’amministratore delegato Giovanni Gardini, impegnato parallelamente sul dossier relativo alla convenzione dello stadio Renzo Barbera, per la quale si attendono sviluppi nelle prossime settimane.