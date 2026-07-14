Ufficiale: Lorenzo Ignacchiti è un nuovo giocatore del Mantova
Il Mantova ha ufficializzato l’acquisto di Lorenzo Ignacchiti, centrocampista classe 2004, che arriva dall’Empoli a titolo definitivo. Il calciatore ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2030.
Nato a Pisa, Ignacchiti approda a Mantova dopo l’ultima stagione disputata in Serie B con la maglia dell’Empoli. In precedenza aveva già maturato esperienza nel campionato cadetto con la Reggiana, confermandosi come uno dei giovani centrocampisti più interessanti della categoria.
Contestualmente all’annuncio del Mantova, anche l’Empoli ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del giocatore. Per i virgiliani si tratta di un innesto importante in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di affidare il centrocampo a un profilo giovane ma già rodato nel calcio professionistico.