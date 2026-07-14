Pisa-Palermo, il mercato accende la rivalità. L’accusa: “Osti ci ha provato anche per Leone”

Il calciomercato non si gioca soltanto sul valore dei calciatori, ma anche sulle strategie e sulle dinamiche tra club concorrenti. È questa la lettura proposta da Michele Bufalino su Sestaporta.news, che analizza il rapporto tra Pisa e Palermo, due società destinate a contendersi un ruolo da protagoniste e protagoniste, secondo il sito nerazzurro, anche di un acceso duello fuori dal campo.

Secondo Michele Bufalino su Sestaporta.news, le recenti dichiarazioni del direttore sportivo del Pisa Leonardo Gabbanini, che ha parlato di società pronte a inserirsi all’ultimo momento su trattative ormai chiuse, sarebbero riconducibili anche al Palermo. Il riferimento, secondo la ricostruzione del portale, riguarderebbe i tentativi rosanero di inserirsi nelle operazioni che hanno coinvolto Marras e Leone, entrambi vicini al club toscano.





Come evidenzia Michele Bufalino su Sestaporta.news, il clima tra le due società affonderebbe le radici nell’addio di Filippo Inzaghi al Pisa dopo la promozione in Serie A. Da quel momento, secondo l’analisi del sito, diverse indiscrezioni di mercato hanno accostato il Palermo a calciatori della formazione nerazzurra, come Matteo Tramoni, Marius Marin, Gabriele Piccinini e Stefano Moreo. Il portale sottolinea tuttavia che il Pisa non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di cedere Moreo a una diretta concorrente per la promozione, preferendo eventualmente valutare solo offerte provenienti dalla Serie A.

Per Michele Bufalino su Sestaporta.news, queste dinamiche rientrano nelle tradizionali strategie del mercato, dove inserimenti e sondaggi possono servire anche a rallentare le trattative degli avversari o a incidere sul valore economico delle operazioni. Nell’analisi viene evidenziato come, nei casi di Marras e Leone, il Pisa sia comunque riuscito a portare a termine gli accordi già impostati, anche grazie al rispetto degli impegni presi tra le parti.

Il sito conclude sottolineando che il vero verdetto arriverà soltanto con l’inizio del campionato, quando Pisa e Palermo torneranno a sfidarsi sul campo dopo settimane di indiscrezioni e confronti sul mercato.