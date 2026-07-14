Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti insiste sugli esterni: Rao resta vicino, Compagnon e Kamate in corsa”
Il Palermo continua a lavorare per consegnare a Filippo Inzaghi un nuovo esterno offensivo mancino, considerato uno dei tasselli fondamentali del 4-2-3-1. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue le valutazioni senza voler accelerare i tempi, con l’obiettivo di individuare il profilo più adatto per qualità e continuità.
Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la candidatura di Bragantini non è stata definitivamente accantonata, nonostante le difficoltà nel convincere il Mantova. Più concreta appare invece la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia, mentre resta vivo anche l’interesse per Issiaka Kamate dell’Inter, monitorato in attesa di capire quali margini possano aprirsi nelle prossime settimane.
Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome più vicino resta però quello di Emanuele Rao. L’accordo con il calciatore è sostanzialmente definito e i contatti con il Napoli proseguono per arrivare alla fumata bianca. Non viene esclusa nemmeno la possibilità di un ritorno di fiamma per Stefano Moreo, qualora si creassero le condizioni giuste per riportarlo in rosanero.