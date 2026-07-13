Palermo, doppia seduta a Santa Cristina: lavoro atletico e tattico per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
ritiro palermo

Prosegue il ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena con una doppia seduta di allenamento agli ordini di Filippo Inzaghi. In mattinata la squadra, suddivisa in due gruppi, ha alternato un lavoro di forza in palestra a esercitazioni specifiche per reparti.

Nel pomeriggio, dopo la consueta fase di riscaldamento, i rosanero hanno concentrato l’attenzione sulla tattica difensiva, chiudendo la sessione con una partita a ranghi contrapposti.


Per la giornata di domani è previsto un nuovo allenamento mattutino. Al termine della seduta, Tommaso Cassandro sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa.

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