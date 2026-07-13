Catanzaro, presentati Gorgone e Bignotti. Noto: «Polito ha la nostra piena fiducia. Vogliamo essere fiore all’occhiello»

È iniziata ufficialmente la nuova stagione del Catanzaro con la presentazione del nuovo allenatore Giorgio Gorgone e del direttore generale Nicola Bignotti. A fare gli onori di casa è stato il presidente Floriano Noto, che ha ribadito la volontà della società di proseguire nel percorso di crescita, confermando la piena fiducia nei confronti del direttore sportivo Ciro Polito e facendo il punto anche sulla situazione dello stadio.

Sul nuovo direttore generale, il presidente giallorosso ha spiegato:





«Con lui miglioreremo il controllo di gestione e tutto ciò che è fondamentale per avere una società florida».

Noto ha poi voluto smentire le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane sul rapporto con il direttore sportivo:

«Tante, troppe notizie poco intelligenti sono state dette, compresa una nostra discussione e pesanti diverbi. Invece siamo qui ancora con lui, a testimonianza della continuità sportiva che ci preme e della piena fiducia che abbiamo in lui, sia io che i miei fratelli».

Parole di grande stima anche per il nuovo allenatore Giorgio Gorgone:

«È stato un nostro desiderio sin dall’inizio, purtroppo è arrivato in ritardo per tutta una serie di situazioni che conoscete. Ha tanta esperienza sia in Serie C che in Serie B, a Pescara è andato vicinissimo al miracolo ma, consentitemi la battuta, meglio per noi perché ora è qui con noi».

Il presidente ha affrontato anche il tema dello stadio e dei lavori di riqualificazione:

«Siamo a stretto contatto con il Comune, stiamo dialogando ma abbiamo raggiunto un certo equilibrio. Speriamo si possa giocare la prima in casa in Coppa Italia, il 15 agosto, ma non tutti i settori saranno pronti: la deadline è fissata al 30 ottobre».

Noto ha quindi illustrato il piano relativo alla campagna abbonamenti:

«Partiremo con gli abbonamenti ai distinti, ma abbiamo la speranza di poter contare per l’esordio in campionato anche sulla tribuna centrale e sulla tribuna vip. I nostri tifosi saranno costretti a spostarsi nelle prime giornate nel settore Est, mentre stiamo valutando dove sistemare gli ospiti. Purtroppo non conosciamo ancora la planimetria della nuova Ovest e per questo motivo gli abbonamenti in quel settore non potranno partire. Abbiamo chiesto di iniziare il campionato con qualche gara in trasferta in più: è stato concesso in passato e speriamo possa accadere anche stavolta».

In chiusura, il numero uno giallorosso ha ribadito gli obiettivi della società:

«Lavoriamo per fare diventare il Catanzaro un fiore all’occhiello del panorama calcistico nazionale».

Le prime parole da allenatore del Catanzaro sono invece state affidate a Giorgio Gorgone, che ha mostrato entusiasmo per l’inizio della nuova avventura:

«Ringrazio la società giallorossa per la scelta, mi inorgoglisce. È una squadra che ho sempre seguito per il gioco espresso. Certo, ora ha alzato le aspettative, ma non è per me una patata bollente, sono piuttosto felice per dove sono arrivato. Ragioniamo step by step e vediamo dove riusciremo ad arrivare. Mi piacerebbe vedere una squadra arrembante».