Catanzaro, fatta per Reita dal Monza

Il Catanzaro continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Francesco Reita dal Monza.

L’operazione è stata chiusa e il classe 2008 vestirà presto la maglia giallorossa. Ala destra di grande prospettiva, Reita è reduce da un’ottima stagione con l’Under 17 del Monza, nella quale ha messo a segno cinque reti e fornito due assist. Adesso il giovane attaccante è pronto alla sua prima avventura in Serie B.



