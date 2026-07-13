Catanzaro, fatta per Reita dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
Reita-Monza

Il Catanzaro continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Francesco Reita dal Monza.

L’operazione è stata chiusa e il classe 2008 vestirà presto la maglia giallorossa. Ala destra di grande prospettiva, Reita è reduce da un’ottima stagione con l’Under 17 del Monza, nella quale ha messo a segno cinque reti e fornito due assist. Adesso il giovane attaccante è pronto alla sua prima avventura in Serie B.


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