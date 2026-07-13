Gazzetta dello Sport: “Pisa, doppio colpo Marras-Leone. Moreo piace al Palermo”

Il Pisa accelera sul mercato e lancia un chiaro messaggio alle rivali in vista del prossimo campionato di Serie B. Come racconta Alessio Carli sulla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già messo a segno i primi due rinforzi dell’estate, alzando il livello della rosa affidata a Paolo Bianco e confermando l’obiettivo di tornare immediatamente in Serie A.

Secondo Alessio Carli della Gazzetta dello Sport, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Tommaso Marras dal Mantova, il Pisa è pronto a chiudere anche per Kevin Leone, centrocampista svincolato dalla Juve Stabia che firmerà un contratto quadriennale. I due saranno a disposizione del nuovo tecnico già dal ritiro di Morgex, al via da domani.





Oggi verranno presentati sia l’allenatore Paolo Bianco sia il direttore sportivo Leonardo Gabbianini, con il club che illustrerà il progetto per riconquistare subito la Serie A. La presenza in città del proprietario Alexander Knaster conferma le ambizioni della società, pronta a investire ulteriormente sul mercato.

Come evidenzia ancora Alessio Carli sulla Gazzetta dello Sport, il Pisa continua a lavorare anche sul reparto dei portieri. Simone Scuffet non prenderà parte al raduno, mentre resta incerta la posizione di Adrian Semper. L’obiettivo principale è Alessandro Confente della Juve Stabia, indicato personalmente da Paolo Bianco per le sue qualità nel gioco con i piedi e nella costruzione dal basso.

I rapporti con la Juve Stabia restano molto intensi. Dopo l’operazione Leone, il Pisa insiste anche per il centrocampista Omar Correia. La prima proposta, da circa 3,5 milioni di euro più il cartellino di Nicholas Bonfanti, è stata respinta, ma il club toscano non sembra intenzionato ad abbandonare la trattativa.

Il centrocampo rappresenta infatti il reparto destinato a subire i maggiori cambiamenti, anche in vista della probabile partenza di Michel Aebischer e della volontà manifestata dal cileno Loyola di misurarsi in un altro campionato europeo.

La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre come Leone rappresenti un punto fermo del nuovo progetto tecnico, sia in un centrocampo a tre sia in un sistema con due mediani e trequartisti. Anche Marras offrirà grande duttilità, potendo agire sia da esterno offensivo sia alle spalle della punta.

Sul fronte delle uscite, Stefano Moreo continua a essere nel mirino del Palermo. Come riporta Alessio Carli sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi apprezza particolarmente l’attaccante, autore di sette reti nell’ultima stagione. È emersa anche l’ipotesi di uno scambio con Jérémy Le Douaron, ma al momento i rapporti tra Pisa e Palermo non sembrano favorire un’operazione di questo tipo, anche alla luce della trattativa sfumata per Matteo Tramoni nello scorso mercato di gennaio. Inoltre, Moreo avrebbe espresso la volontà di restare in nerazzurro, salvo eventuali offerte provenienti dalla Serie A.

Per completare il reparto offensivo, il Pisa continua infine a monitorare anche il mercato estero. Tra i profili seguiti figurano il danese Bech dell’Aarhus e l’ivoriano Chris Bedia, di proprietà dell’Union Berlino e reduce dall’esperienza in prestito allo Young Boys.