La Nazione: “Arezzo, Bucchi: «La salvezza è l’obiettivo». Sullo sfondo resta il sogno Brunori”

L’Arezzo continua la preparazione estiva con entusiasmo e idee chiare in vista del ritorno in Serie B. Come racconta La Nazione, prima della sgambata di Rigutino contro la Rappresentativa Dilettanti il tecnico Cristian Bucchi ha tracciato un primo bilancio del lavoro svolto, indicando gli obiettivi della nuova stagione e facendo il punto anche sul mercato.

Secondo La Nazione, l’allenatore amaranto ha chiesto alla squadra uno sforzo ulteriore per affrontare nel migliore dei modi il campionato cadetto.





«Dovremo fare tutti qualcosa di più. Andare forte, lavorare tanto e avere ancora più motivazioni. Per molti di questi ragazzi è il momento giusto per prendersi questa categoria e rimanere nel calcio che conta. In passato qualcuno l’ha toccata ma l’ha subita. Ora la vogliamo vivere con un altro spirito. Io per primo non vedo l’ora».

Bucchi ha poi analizzato i primi giorni di preparazione. Come sottolinea La Nazione, il tecnico si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dal gruppo.

«I carichi di lavoro sono tanti, ma comunque sono giorni positivi perché ci siamo ritrovati con gran parte del gruppo dell’anno scorso e questo aiuta sia per il lavoro da fare sia per il clima. Anche i nuovi arrivati, infatti, si sono subito integrati perché il gruppo è sano e unito».

L’allenatore ha aggiornato anche sulle condizioni dei giocatori che stanno seguendo un programma personalizzato.

«Ravasio, Pattarello, Chierico e Coppolaro sono ancora alle prese con i problemi di fine campionato, ma non abbiamo fretta: è inutile forzare al momento. L’importante è che siano pronti per le gare ufficiali».

Come evidenzia ancora La Nazione, Bucchi mantiene ben saldi i piedi per terra quando parla degli obiettivi stagionali.

«Anche all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Non possiamo dire che puntiamo a qualcosa di più perché ci manca un po’ di conoscenza della categoria, che non è detto che sia un aspetto negativo, ma è un dato di fatto».

Sul mercato l’allenatore ha spiegato quale sarà la strategia del club.

«Stiamo cercando di inserire giocatori che conoscano la categoria e possano portare la propria esperienza. L’idea di fondo però è sfruttare la grande voglia di chi la categoria l’ha conquistata sul campo e non l’aveva mai giocata. Non aspettatevi quindi nomi altisonanti o operazioni ad effetto, anche se Cutolo è molto bravo a lavorare in sordina e a farmi qualche regalo inaspettato».

Proprio sul fronte mercato, La Nazione rilancia anche il nome di Matteo Brunori. L’attaccante è rientrato al Palermo dopo il prestito alla Sampdoria ed è considerato in uscita dal club rosanero. L’operazione resta molto complessa soprattutto per l’elevato ingaggio del centravanti, ma i rapporti con il direttore sportivo Cutolo, suo ex compagno di squadra, e il ricordo della positiva esperienza vissuta ad Arezzo nella stagione 2018-2019 alimentano una suggestione che continua a far sognare i tifosi amaranto.