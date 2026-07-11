Palermo, primo giorno di ritiro a Santa Cristina: doppia seduta per la squadra di Inzaghi, il report

È iniziato il ritiro estivo del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. La formazione rosanero guidata da Filippo Inzaghi ha svolto oggi la prima giornata di allenamenti al Centro Sportivo “Mulin da Coi”, con una doppia seduta di lavoro.

La mattinata è stata dedicata ai test e alle valutazioni funzionali in palestra, fondamentali per monitorare la condizione fisica dei calciatori dopo la pausa estiva. Nel pomeriggio, invece, il gruppo ha lavorato sul campo con un programma composto da riscaldamento, esercitazioni tecniche e una prima partita.





Il ritiro rappresenta il primo passo della preparazione in vista della nuova stagione, con Inzaghi e il suo staff impegnati a costruire la squadra e a trasmettere le prime indicazioni tattiche ai giocatori.

Domani, al termine dell’allenamento mattutino, sarà il difensore Mattia Bani a intervenire in conferenza stampa per parlare dell’inizio della nuova annata rosanero.