Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro rebus frenano il mercato”

Il mercato del Palermo entra in una fase decisiva, ma prima di affondare i colpi in entrata la dirigenza dovrà sciogliere alcuni nodi legati alla rosa attuale. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ritiro di Santa Cristina non servirà soltanto a permettere a Filippo Inzaghi di trasmettere i propri principi di gioco, ma rappresenterà anche un banco di prova fondamentale per valutare diversi calciatori il cui futuro resta ancora in bilico.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i casi più delicati figurano quelli di Jérémie Le Douaron e Emmanuel Gyasi. Entrambi occupano uno slot nella lista degli over e la loro eventuale permanenza o cessione potrebbe influenzare in maniera significativa le prossime mosse del club sul mercato. Il passaggio di Inzaghi al 4-2-3-1 apre nuovi scenari tattici e i due attaccanti saranno chiamati a convincere il nuovo allenatore durante il ritiro.





Per Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, Gyasi non ha pienamente rispettato le aspettative nella scorsa stagione, mentre Le Douaron, pur avendo chiuso il campionato con cinque reti e cinque assist, è ritenuto un elemento che avrebbe potuto incidere maggiormente soprattutto sotto il profilo realizzativo. Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva: eventuali offerte verranno valutate, ma il Palermo non intende privarsi dei due giocatori senza il via libera di Filippo Inzaghi, che avrà l’ultima parola dopo averli osservati in ritiro.

L’analisi di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia si estende anche agli altri reparti. In difesa resta aperta la situazione di Magnani, sul quale la società continua a puntare con l’obiettivo di ritrovare il rendimento mostrato nei suoi primi mesi in rosanero. Diverso il discorso per Gomes, considerato tra i principali candidati alla cessione durante questa finestra di mercato. Nonostante sia stato convocato per il ritiro, il francese continua a essere sul mercato e una sua eventuale partenza consentirebbe al Palermo di intervenire nuovamente a centrocampo, dove Simone Trimboli del Mantova resta uno dei profili maggiormente seguiti.

Parallelamente alle valutazioni interne, il club continua a monitorare diversi obiettivi per rinforzare soprattutto le corsie offensive. Rao viene indicato come uno dei nomi più vicini, mentre proseguono i contatti per Bragantini del Mantova. Tra le alternative rimane vivo anche l’interesse per Kamate dell’Inter, senza dimenticare Compagnon del Venezia e Rui Modesto, profili che restano sul taccuino della dirigenza rosanero.