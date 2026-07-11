Giornale di Sicilia: “Tutti a Santa Cristina, Inzaghi apre il suo laboratorio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (135) inzaghi

Il Palermo riparte da Santa Cristina Val Gardena con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione dei playoff e costruire una stagione da protagonista. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il gruppo rosanero si è ritrovato quasi due mesi dopo la cocente eliminazione contro il Catanzaro, con la volontà di trasformare l’amarezza in energia per inseguire la promozione in Serie A.

Secondo Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, il ritiro rappresenta il primo vero banco di prova per Filippo Inzaghi, chiamato a plasmare una squadra rinnovata e a gettare le basi del proprio progetto tecnico. I calciatori sono arrivati in diversi momenti della giornata, ritrovandosi poi per la prima cena insieme allo staff dirigenziale composto dal tecnico, dal direttore sportivo Carlo Osti e dal direttore generale Giovanni Gardini.


Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i nuovi acquisti Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani hanno avuto il primo contatto con il gruppo rosanero. Tra i primi a raggiungere Santa Cristina anche Ranocchia, Palumbo, Peda, Pierozzi e Nespola, che hanno visitato il centro sportivo “Mulin da Coi” prima del trasferimento in albergo. Nelle ore successive sono arrivati anche gli altri componenti della rosa, mentre numerosi tifosi provenienti da tutta Italia hanno già raggiunto la località altoatesina per seguire da vicino gli allenamenti.

Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come i primi due giorni di ritiro saranno dedicati ai test atletici alternati al lavoro sul campo. Successivamente Inzaghi aumenterà gradualmente i carichi di lavoro per preparare al meglio la prima amichevole estiva, in programma mercoledì contro il Gherdeina.

Dal punto di vista tattico, il tecnico dovrà inizialmente fare i conti con alcune lacune nell’organico. Sulla corsia sinistra l’unico terzino disponibile è Augello, mentre al centro dell’attacco l’unico riferimento è Pohjanpalo, considerato che Lund e Corona non sono stati convocati per il ritiro. Da completare anche la corsia offensiva destra, reparto destinato a essere rinforzato nelle prossime settimane di mercato, mentre il lavoro di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come il ritiro di Santa Cristina rappresenti il punto di partenza della nuova stagione rosanero.

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