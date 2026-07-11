Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. Inzaghi: «Non vedo l’ora di ripartire»”

Il Palermo continua a lavorare anche sugli altri reparti per completare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero resta vigile sul mercato del centrocampo, dove molto dipenderà dal futuro di Claudio Gomes.

Il centrocampista francese è stato convocato per il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, ma continua a essere considerato in uscita. In caso di cessione, il Palermo tornerà sul mercato e il primo nome sul taccuino resta quello di Simone Trimboli del Mantova, profilo seguito ormai da diverse settimane.





In difesa, invece, il reparto tra centrali ed esterni destri viene ritenuto completo. Le priorità sono rappresentate dall’arrivo di un vice Joronen, visto che Desplanches è destinato a partire in prestito, e di un’alternativa a Augello sulla corsia sinistra.

Non farà parte del progetto, invece, Kristoffer Lund, escluso dal ritiro insieme agli altri giocatori considerati fuori dai piani tecnici: Matteo Brunori, Appuah, Diakité, Nikolaou, Buttaro, Blin e Di Bartolo. Tutti si alleneranno a Torretta in attesa di una nuova sistemazione.

Intanto il Palermo ha raggiunto Santa Cristina in Val Gardena, dove oggi e domani la squadra svolgerà test atletici e valutazioni funzionali al mattino, seguiti da sedute tecnico-tattiche nel pomeriggio.

A caricare l’ambiente ci ha pensato anche Filippo Inzaghi, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio in vista dell’inizio della preparazione: «Tra poco si riparte, non vedo l’ora».

Infine, il club rosanero ha presentato la nuova strategia di brand e identità visiva, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la storia e la cultura di Palermo, proiettando al tempo stesso il marchio verso una dimensione sempre più internazionale.