Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Sinani alla Samp, Cerri all’Arezzo. Beruatto al Benevento”

La Sampdoria piazza un nuovo colpo per il reparto offensivo assicurandosi Danel Sinani. L’attaccante della nazionale lussemburghese, svincolato dopo l’esperienza al St. Pauli, ha firmato un contratto biennale con il club blucerchiato e porta in dote un bagaglio di esperienza maturato tra Bundesliga e Premier League con la maglia del Norwich City.

Importante operazione anche per l’Arezzo, che ha definito l’acquisto a titolo definitivo di Alberto Cerri dal Cesena. L’attaccante ha sottoscritto un contratto triennale con il club amaranto, che ha inoltre rinnovato il centrocampista Mattia Damiani fino al 2028, cedendolo contestualmente in prestito al Grosseto per consentirgli di trovare continuità.





Il Benevento ha ufficializzato l’arrivo del terzino sinistro Pietro Beruatto dal Pisa. Il difensore ha firmato un contratto triennale e rappresenta uno dei rinforzi individuati dal club campano in vista della nuova stagione.

Il Südtirol ha invece raggiunto l’intesa con il Venezia per il prestito del portiere Alessandro Plizzari, mentre la Cremonese ha blindato Andrea Fulignati con il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028. Il club grigiorosso ha inoltre ceduto in prestito alla Torres il difensore Mattia Scaringi.

Movimenti anche in casa Verona, che ha ufficializzato tre cessioni temporanee: Samuel Nwachukwu passa al Lumezzane, Junior Ayayi alla Casertana e Federico Magro seguirà lo stesso percorso in prestito.

L’Ascoli prosegue il lavoro sui rinnovi confermando Andrea Silipo fino al 2028, Manuel Alagna fino al 2029 e Augusto Bando fino al 2028, con quest’ultimo che giocherà la prossima stagione in prestito al Potenza. La Virtus Entella ha invece ceduto il difensore Luigi Palomba al Forlì.

Sul fronte Hellas Verona cresce l’attesa per la presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni. Nel frattempo il club continua a seguire il centrocampista Cheick Conde, rientrato al Venezia dopo il prestito al Linz e considerato un possibile rinforzo.

In casa Modena, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Giacomo Olzer dal Pescara, restano ormai in dirittura d’arrivo le operazioni che porteranno in gialloblù Giuseppe Ambrosino e Paulo Azzi. In uscita, invece, continua a tenere banco la situazione del capitano Fabio Gerli, destinato a lasciare i canarini.