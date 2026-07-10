Modena, fatta per l’arrivo di Brugman
Molto attivo sul mercato il Modena, che è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Galloppa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sportitalia, i gialloblù avrebbero chiuso la trattativa per l’ingaggio di Gaston Brugman.
Il centrocampista, ex Palermo, firmerà un contratto biennale. Dopo la retrocessione con il Pescara, Brugman resterà dunque nel campionato di Serie B, pronto per una nuova avventura e andando a rinforzare la mediana del Modena.