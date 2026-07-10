Il Palermo cambia volto, presentato il nuovo progetto di branding del club: identità, appartenenza e ambizione per il futuro

Il Palermo FC apre una nuova fase della propria storia con il lancio del nuovo progetto di branding, un percorso che punta a rafforzare il legame tra il club, la città e la sua comunità. Una nuova identità strategica e visiva che mette al centro i valori storici, culturali e sportivi del capoluogo siciliano, a partire dal simbolo più riconoscibile: il colore rosa.

L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’orgoglio della piazza, rappresentare l’essenza di Palermo e accompagnare il club verso una dimensione sempre più internazionale. La nuova strategia si fonda su quattro concetti chiave: “Mosaico”, “Rosa/Nero”, “Fatti per Volare” e “Appartenenza”.





Il concetto di “Mosaico” racconta la natura multiculturale della città, frutto dell’incontro tra popoli e tradizioni diverse; “Rosa/Nero” rappresenta invece i contrasti che hanno caratterizzato la storia di Palermo e del Palermo, trasformandoli in energia e capacità di rinascita. “Fatti per Volare” sintetizza l’ambizione sportiva e societaria del club, mentre “Appartenenza” rafforza il legame tra i colori rosanero e una comunità globale di tifosi.

Il progetto nasce dopo un lungo percorso di ascolto che ha coinvolto tifosi, dirigenti, calciatori, staff tecnico, leggende del passato, dipendenti e partner del club. Un lavoro condiviso con la proprietà e il management per definire una nuova immagine capace di rappresentare il Palermo FC nel presente e nel futuro.

Alla nuova strategia si affianca un sistema di identità visiva completamente rinnovato, con una nuova tipografia sviluppata appositamente per il club, una palette di colori che reinterpreta il rosa e il nero e una serie di elementi grafici ispirati alle radici storiche e culturali della città, dall’eredità arabo-normanna alla tradizione mediterranea.

«Nessun elemento di questo progetto è stato inventato da zero. Abbiamo piuttosto provato a svelarlo, come in una scultura, isolando l’essenza della nostra identità: ciò in cui crediamo, ciò per cui combattiamo, ciò che proteggiamo da sempre, anche nei momenti più bui», ha dichiarato Gaetano Lombardo, Chief Marketing & Communication del Palermo.

Il nuovo percorso di branding, ideato e realizzato dal marketing del Palermo FC e dal City Football Group in collaborazione con [Alkemy]+, rappresenta solo il primo passo. Nei prossimi mesi la nuova identità verrà progressivamente applicata a tutti gli elementi che caratterizzano il mondo rosanero: dallo stadio ai canali digitali, dal merchandising alle comunicazioni ufficiali.