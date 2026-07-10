Tuttosport: “Palermo, il laboratorio di Inzaghi è aperto. Il mercato completerà il nuovo 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Il Palermo riparte da Santa Cristina in Val Gardena con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle l’amarezza della scorsa stagione e costruire una squadra capace di conquistare la promozione in Serie A. Secondo quanto scrive Luigi Butera su Tuttosport, il ritiro sarà il punto di partenza del nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi, pronto a modellare una squadra dal volto diverso rispetto al passato.

L’idea dell’allenatore rosanero è quella di passare dal 3-4-2-1 utilizzato nella scorsa stagione a un più offensivo 4-2-3-1. Un sistema che, però, richiede ancora alcuni innesti dal mercato.


I primi tre rinforzi, Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, rappresentano una base importante, ma il direttore sportivo Carlo Osti è ancora al lavoro per completare l’organico. Tra i convocati del ritiro figurano anche sette giovani della Primavera, mentre alcuni elementi come Gomes, Desplanches e Vasic vengono considerati in uscita. Da valutare anche il futuro di Le Douaron e Gyasi, che saranno osservati attentamente durante la preparazione.

Sul mercato la priorità resta quella degli esterni offensivi. Tramontata la pista che portava a Zito Luvumbo, il Palermo continua a seguire Mattia Compagnon del Venezia, Davide Bragantini del Mantova e Issiaka Kamate dell’Inter Under 23 per la fascia destra.

Per la corsia sinistra, invece, il nome più caldo resta quello di Emanuele Rao, rientrato al Napoli dopo il prestito al Bari. Secondo Tuttosport, la trattativa sarebbe a buon punto e il via libera potrebbe arrivare a breve.

Infine, qualora Le Douaron dovesse lasciare Palermo, i rosanero potrebbero tornare su un centravanti di peso, con Stefano Moreo che continua a essere uno dei profili graditi a Filippo Inzaghi.

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