Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Gerli alla Cremonese, Leone e Marras al Pisa”

Più onerosa l’operazione per portare Marras, sette reti e due assist l’anno scorso con i virgiliani, all’ombra della Torre, anche se il Mantova, partito da una richiesta di 4 milioni di euro, alla fine ha accettato la proposta del Pisa di 2,8 milioni più bonus. Decisiva, al riguardo la volontà del giocatore, sì seguito da molti club di primissima fascia del campionato cadetto (a cominciare dal Palermo), ma che aveva dato da tempo il suo assenso al trasferimento in nerazzurro: pure lui, nei prossimi giorni, sottoscriverà un quadriennale.

Prosegue senza sosta il mercato di Serie B, con diverse operazioni ormai vicine alla definizione e altre che stanno entrando nel vivo. Dalla Cremonese al Pisa, passando per Avellino, Modena e Benevento, sono numerosi i club al lavoro per rinforzare le rispettive rose in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono ore decisive per diversi affari destinati a cambiare gli equilibri del campionato cadetto.

La Cremonese continua a costruire una squadra con l’obiettivo dichiarato di tornare immediatamente in Serie A. Dopo gli arrivi di Tommaso Berti e Fellipe Jack, i grigiorossi hanno chiuso anche per il centrocampista Fabio Gerli, che lascia il Modena dopo sei stagioni. Sul fronte uscite, Daniele Triacca passa in prestito al Lecco.





L’Avellino accelera sia sui rinnovi sia sul mercato in entrata. Raffaele Russo prolunga fino al 2030, mentre il club irpino lavora anche al rinnovo di Antony Iannarilli fino al 2028. Dopo gli arrivi di Brando Moruzzi, Giacomo Faticanti e Tommaso Martinelli, sono in dirittura d’arrivo anche Luca Di Maggio dall’Inter a titolo definitivo ed Emanuele Lulli dalla Roma in prestito. In attacco resta aperta la pista Emanuele Pecorino, ma il club valuta anche le alternative Rodrigo Marina, Luca Moro, Vanja Vlahovic e Giuseppe Di Serio.

Il Pisa piazza i primi due colpi dell’era Paolo Bianco. Sono ormai definiti gli arrivi del regista Giuseppe Leone dalla Juve Stabia e dell’esterno offensivo Tommaso Marras dal Mantova. Per Marras l’operazione si chiude sulla base di 2,8 milioni di euro più bonus, mentre Leone firmerà un quadriennale dopo aver sfruttato la clausola rescissoria presente nel contratto. I toscani seguono inoltre Matteo Cocchi dell’Inter e Fabio Abiuso della Carrarese. In uscita, Pietro Beruatto è destinato al Benevento, mentre Simone Scuffet lascerà il club.

Il Modena ufficializza uno dei colpi più importanti della propria estate con l’arrivo di Giacomo Olzer dal Pescara. Il trequartista firma un contratto triennale con opzione. I canarini sono inoltre vicinissimi al ritorno di Paulo Azzi dal Monza e lavorano anche per il difensore Andrea Giorgini della Juve Stabia. In uscita saluta il portiere Michele Pezzolato, destinato alla Pianese.

Il Benevento è pronto ad accogliere Pietro Beruatto, arrivato in città per completare visite mediche e firma del contratto a titolo definitivo dal Pisa. L’operazione non esclude comunque l’arrivo di Andrea Ceresoli dall’Atalanta. Sul fronte uscite, il club sannita valuta le richieste per Viscardi, Carfora, Sena e Talia. Intanto si sono aggregati al gruppo anche il portiere Alioune Sylla e il difensore Luca Caldirola, che ha rinnovato il contratto.

Secondo il Corriere dello Sport, anche il Südtirol si rinforza con l’arrivo in prestito dall’Inter del difensore Giacomo Stabile e con l’ingaggio dell’attaccante Kenny Meddy Mixtur. La Carrarese accoglie Tommaso Guercio dallo Slask Wroclaw e Pietro Pinelli dalla Lazio, mentre l’Empoli cede Michele Tempre al Renate ed è vicino alla definizione del trasferimento del giovane Edoardo Zanaga al Milan.

In casa Juve Stabia, dopo la partenza di Leone verso Pisa, il primo obiettivo per la regia diventa Lucas Felippe del Potenza, mentre per l’attacco resta viva la pista che porta al ritorno di Alvin Okoro.

Infine, l’Arezzo ufficializza l’arrivo dell’attaccante Gianmarco Cipriani dall’Aranova, proseguendo il proprio lavoro di rafforzamento in vista della nuova stagione.