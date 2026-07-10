Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta il primo obiettivo per il centrocampi. Corona verso l’Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo padova 1-0 (57) corona

Il Palermo continua a lavorare non solo per rinforzare le corsie offensive, ma anche il centrocampo. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il primo nome sul taccuino della dirigenza rosanero resta quello di Simone Trimboli del Mantova.

Il centrocampista è seguito da tempo dal club di viale del Fante, che dovrà però fare i conti con la concorrenza della Cremonese. L’eventuale affondo dipenderà anche dalle operazioni in uscita che il Palermo riuscirà a definire nelle prossime settimane.


Sul fronte delle cessioni, invece, Giacomo Corona non è stato convocato per il ritiro precampionato ed è sempre più vicino al trasferimento in prestito all’Entella, dove potrebbe trovare maggiore continuità.

Situazione differente per Sebastiano Desplanches, che prenderà regolarmente parte alla preparazione estiva. La sua presenza è legata anche alla cessione in prestito di Francesco Cutrona alla COS Sarrabus Ogliastra e alla momentanea mancanza di alternative tra i pali. Nonostante ciò, il portiere resta destinato a lasciare Palermo nel corso di questa finestra di mercato.

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