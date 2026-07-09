Cremonese, colpo a centrocampo: arriva Fabio Gerli dal Modena
La Cremonese piazza un nuovo innesto per il centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club grigiorosso ha chiuso l’operazione per Fabio Gerli, centrocampista classe 1996 proveniente dal Modena.
Gerli arriva dopo una stagione da protagonista con la maglia dei canarini, nella quale ha collezionato 34 presenze, confermandosi uno degli elementi più affidabili della rosa emiliana.
Per la Cremonese si tratta del terzo acquisto dell’estate messo a segno dal direttore sportivo Botturi, dopo gli arrivi di Berti dal Cesena e di Fellipe Jack dal Como. Un’operazione che aggiunge esperienza e qualità al centrocampo in vista della prossima stagione.