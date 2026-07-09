Sampdoria, colpo in attacco: fatta per Danel Sinani
La Sampdoria mette a segno un importante rinforzo per il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha chiuso l’operazione per Danel Sinani, trequartista classe 1997 e nazionale lussemburghese.
Giocatore duttile e di qualità, Sinani può essere impiegato principalmente come trequartista o esterno offensivo. Arriva da svincolato dopo le ultime tre stagioni trascorse in Germania con il St. Pauli, esperienza che gli ha permesso di maturare in un campionato competitivo.
Nelle prossime ore il calciatore raggiungerà Genova per sostenere le visite mediche di rito e completare l’iter che lo renderà ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria. Un innesto che va ad arricchire il reparto offensivo a disposizione dello staff tecnico in vista della nuova stagione.